Boschi: in Mille Giorni di governo fatto uscire Italia dalla crisi

Maria Elena Boschi commenta gli ultimi dati sulla produzione industriale.

"La produzione industriale è cresciuta in un anno del 5.7%. Non è un miracolo, non è un caso: è il frutto delle politiche economiche che hanno ridotto l'Irap, il costo del lavoro; investito su iperammortamento, Sabatini, Pir, industria 4.0; incentivato il lavoro e combattuto la rendita" assicura su Facebook Maria Elena Boschi.

"Quando si fanno le cose per bene, i numeri arrivano e il meglio deve ancora venire. - aggiunge quindi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - Nei Mille Giorni abbiamo costruito leggi di bilancio per far uscire l'Italia dalla crisi. Noi parliamo coi fatti e per noi contano i risultati. Altri urlano e insultano ma sono fermi agli slogan".