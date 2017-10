Boschi: Di Maio scelga data, o ha paura del confronto a Porta a Porta?

Maria Elena Boschi chiede un confronto tv con Luigi Di Maio per fare chiarezza sulla vicenda di Banca Etruria. Il leader del M5S accetta ma chiede di posticipare il faccia a faccia dopo le elezioni in Sicilia.

"Leggo una dichiarazione dell'onorevole Luigi Di Maio in cui vengo definita 'aguzzina' dei correntisti" scrive su Facebook Maria Elena Boschi, riportando una frase detta dal vicepresidente della Camera: "hanno fatto un decreto per salvare la banca della Boschi".



"L'onorevole Di Maio, come spesso gli accade, parla di cose che non conosce o che più semplicemente non capisce. - dichiara quindi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - Io non ho nessuna banca, ma mio padre è stato per otto mesi vicepresidente di una banca popolare, Banca Etruria. Mio padre come tutti i membri del consiglio d'amministrazione è stato commissariato dal nostro Governo, cioè mandato a casa proprio da noi. La banca non è stata salvata ma messa in risoluzione: esattamente il contrario di ciò che Di Maio afferma. Abbiamo però salvato migliaia di correntisti che altrimenti avrebbero perso tutti i loro risparmi per colpa di decisioni europee assunte non dal nostro governo".



"Ora basta con le bugie: - chiarisce quindi la Boschi - sono pronta a un dibattito televisivo con l'onorevole Di Maio sulla questione bancaria e più in generale sulle misure che noi abbiamo preso per salvare l'Italia dalla crisi mentre il MoVimento 5 Stelle rincorreva le scie chimiche e la lotta ai vaccini. Entriamo nel merito e vediamo chi sta mentendo agli italiani".



A stretto giro il leader del M5S accetta il confronto tv con Maria Elena Boschi, chedendo però che avvenga "davanti a Banca Etruria, insieme ai risparmiatori". Di Maio, che con i pentastellati chiede che la Boschi non partecipia al Consiglio dei Ministri del 27 ottobre che nominerà il nuovo governatore della Banca d'Italia, precisa inoltre che il faccia a faccia venga rimandato dopo il 5 novembre "perché adesso sono impegnato in Sicilia a mandare a casa gli impresentabili di Musumeci e di Micari", spiega.



"Per me va bene aspettare le elezioni siciliane come lui chiede. E va bene anche che si porti in studio la claque dei suoi amici ad applaudirlo. Può persino chiedere l'aiuto da casa, se si sente più tranquillo. - chiarisce Maria Elena Boschi - Mi dica solo il giorno: Porta a Porta ha offerto per primo la disponibilità e va in onda il 7, l'8 e il 9 novembre".



"Ci dica la data che preferisce, appena ha finito di girare per l'Italia mentre noi lavoriamo nei luoghi delle Istituzioni che ci pagano lo stipendio per lavorare, non per stare in piazza. Oppure ha paura ad affrontarmi in studio?" conclude l'ex ministro delle Riforme.