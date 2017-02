Bando UE agenzie stampa è per preservare posti di lavoro, dice Coscia (PD)

Maria Coscia del PD sul bando europeo per le agenzie di stampa.

"Renato Brunetta e Lucio Malan vanno all'attacco di un bando senza conoscere la legge che lo regola", dichiara in una nota Maria Coscia, capogruppo PD in Commissione Cultura alla Camera, in risposta alle critiche degli esponenti del centrodestra sul bando riguardante le agenzie di stampa.



"È proprio la norma, infatti - spiega - a stabilire che, superata una certa soglia, l'amministrazione pubblica è obbligata a prevedere un bando europeo. Al contrario di quanto affermano l'azione del governo è servita proprio a preservare molti posti di lavoro in questa fase difficile, attraverso il mantenimento dei fondi destinati alle agenzie di stampa".



"A differenza di quanto hanno fatto da loro, - conclude - il governo non si è limitato alle chiacchiere".