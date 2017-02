Caso dj Fabo: non confondere biotestamento con eutanasia, dice Miotto (PD)

Margherita Miotto del PD sul caso di Dj Fabo.

"Guardo con rispetto ed umana comprensione la vicenda del dj Fabo, ma è opportuno evitare confusione e scorciatoie: la legge che ci apprestiamo ad esaminare in aula non modifica gli articoli del codice penale 579 e 580 che trattano dell'omicidio del consenziente e dell'istigazione o aiuto al suicidio. - chiarisce la deputata del PD, Margherita Miotto - Pertanto con l'approvazione della legge elaborata dalla Commissione Affari sociali non sarebbe introdotta in Italia l'eutanasia. Sarebbe bensì consentito di poter rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari e sarebbe consentito di poter disporre, con le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, di far valere queste volontà solo qualora subentrassero condizioni di incapacità di intendere e volere".