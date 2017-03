Vendola: frasi su figlio per nascondere mercimonio utero in affitto, dice Rondini (Lega)

Marco Rondini della Lega Nord commenta le dichiarazioni di Nichi Vendola sul "figlio".

"Quelle di nichi Vendola sono dichiarazioni da libro cuore che fanno a pugni con la cruda realtà: dietro il diritto egoista di genitorialità si nasconde il mercimonio dell'utero in affitto giocato sulla pelle di neonati e mamme sventurate, costrette da necessità economiche a vendersi", dichiara in una nota Marco Rondini, deputato della Lega Nord, commentando il fatto che l'ex leader di Sel si lamenta perché lo Stato italiano non gli riconosce il ruolo di padre.



"È così che, grazie alla sovraesposizione mediatica di cui gode, l'ex governatore pugliese diventa il testimonial di una battaglia che caratterizza quel fronte che vede nella famiglia tradizionale un ostacolo all'avvento di un'idilliaca società utopica che è la tomba del buon senso", conclude però l'esponente leghista.