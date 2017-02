Più poteri ai sindaci e meno diritti ai migranti? Lavoro gratis e stop Appello

Varate in due decreti le nuove norme sulla sicurezza e sull'immigrazione. Se da una parte i sindaci avranno maggiori poteri dall'altra i migranti sembrano perdere diversi diritti. In primis, i richiedenti asilo non potranno più ricorrere in appello e se lavoreranno lo dovranno fare gratis.

Maggiori poteri ai sindaci e minori diritti per i migranti. Potrebbero riassumersi così le nuove norme sull'immigrazione e sulla sicurezza urbana varati con due decreti dal Consiglio dei Ministri.



"Con lo stesso impegno con cui operiamo per ospitare chi ne ha diritto, intendiamo intervenire per il contrasto agli irregolari", assicura il ministro dell'Interno Marco Minniti.



Le nuove strutture che sostituiranno i Cie saranno quindi chiamati Centri permanenti per il rimpatrio e saranno, conferma il ministro, una per Regione - Molise e Valle d'Aosta escluse - per circa 1.600 posti totali.



Per ridurre inoltre il tempo medio di risposta alle domande di asilo verranno create sezioni specializzate in materia di immigrazione in 14 tribunali. Inoltre, il migrante che vedrà riggettare la propria domanda di asilo non potrà più ricorrere in Appello. Per i migranti "verrà soppresso un grado di giudizio", annuncia Minniti, i quali potranno quindi rivolgersi solo alla Cassazione.



Nel pacchetto sicurezza anche la possibilità di utilizzare i richiedenti asilo nei lavori di pubblica utilità, finanziati con i fondi europei. Anche se Minniti ribadisce che i migranti "lavoreranno gratis per non creare duplicazioni e concorrenza con il mercato del lavoro", tale misura continua ad essere al centro di non poche polemiche, in primis perché c'è chi sottolinea che la schiavitù è stata abolita ormai da tempo. Inoltre, non si capisce che fine faranno quindi questi fondi dell'UE.



Nel decreto sicurezza, poi, anche il Daspo urbano, vale a dire l'allontanamento dalla città chi è ritenuto pericoloso. Anche per questo saranno rafforzati i poteri dei sindaci che "avranno potere autonomi e la possibilità di patti tra territori e Ministero degli Interni che prima non avevano una cornice legislativa".



Infine, misure per prevenire l'occupazione arbitrarie di immobili e norme che prevedono la pulizia e il ripristino per violazioni al decoro urbano.