Manifestazioni Roma 25 marzo 2017: no droni e 007 contro lupi solitari

Il ministro degli Interni Marco Minnitti assicura che nel corso delle manifestazioni a Roma del 25 marzo 2017 ci sarà liberà di opinione ma nessuna violenza verrà tollerata. Inoltre, oltre al timore dei black bloc si aggiunge quello per i "lupi solitari".

Dopo che la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha chiesto di smentire la notizia che le Forze dell'Ordine avrebbero dovuto "subire, senza reagire, in caso di violenze dei soliti teppisti che manifesteranno in piazza a Roma il 25 marzo", il ministro degli Interni Marco Minniti assicura che ci sarà tolleranza zero contro i cosiddetti black bloc.



"Il principio, quindi, è libertà di manifestare le proprie opinioni, con un limite, la violenza", chiarisce Minniti in una intervista a Il Messaggero, commentando la strategia che verrà adottata a Roma, dove si celebrerà l'anniversario dei 60 anni dalla firma dei Trattati che istituirono la Cee e per questo diversi movimenti hanno organizzato per il 25 marzo 2017 manifestazioni per le vie della Capitale.



Ai possibili scontri di piazza, si aggiunge inoltre il timore del "lupo solitario", e per questo motivo nella giornata di ieri Minniti ha convocato al Viminale i reparti di intellingence che monitoreranno "nell'ombra" la situazione a Roma. Saranno inoltre rafforzati i controlli sui luoghi sensibili e particolarmente affollati.



L'Enac, infine, ha comunicato che dalle ore 6 di oggi 24 marzo, alle ore 23 di domani 25 marzo, sono vietati tutti i voli, inclusi quelli con velivoli ultraleggeri ed i voli con i mezzi a pilotaggio remoto (droni), in un'area circolare avente un raggio di circa 10 chilometri dal centro della città di Roma.



La priorità, è "il controllo del territorio, che è il sistema più efficace di fronte all'imprevedibilità dell'atto", precisa quindi il ministro degli Interni.