Marco Mengoni sempre più europeo: 29 agosto al Zeltfestival Ruhr 2017

Marco Mengoni annuncia su Facebook che il 29 agosto si esibirà al Zeltfestival Ruhr 2017 di Bochum. Ma questo sarà solo uno degli appuntamenti estivi europei di Marco Mengoni.

Marco Mengoni aveva assicurato che stava "in giro per il mondo anche per lavoro", tanto da aver promesso per oggi una anticipazione di che cosa il cantante ha in cantiere. Puntale come un orologio svizzero, Marco Mengoni annuncia infatti su Facebook che questa estate "parteciperà ad alcuni prestigiosi festival europei".



Il primo appuntamento certo per vedere il Re Matto su un palco europeo è quello del Zeltfestival Ruhr di Bochum, dove Marco Mengoni si esibirà il 29 agosto.