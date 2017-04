Marco Mengoni: è suo il primo store di un artista su Amazon

Il primo store ufficiale di un artista su Amazon è quello di Marco Mengoni, dove i fan potranno acquistare non solo gli album ed i biglietti dei concerti ma anche vario merchandising.

Ad annunciarlo ufficialmente è il cantante su Facebook, postando anche il link che rimanda alla pagina Amazon dove i fan del cantante potranno acquistare non solo i cd ed i biglietti dei concerti ma anche vario merchandising come t-shirt, felpe, pants, caps e vari oggetti tech, tutto ovviamente firmato Marco Mengoni.



Marco Mengoni, scoperto ad X Factor, è il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards. Nel 2016 è uscito con il suo seconmdo album live che contiene anche 5 inediti tra cui il brano apripista "Sai che".