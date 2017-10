Referendum Veneto: obbligatorio ascoltare il voto del popolo, dice Marin (Fi)

Marco Marin di Forza Italia commenta il referendum sull'autonomia in Veneto.

"Ieri con il loro voto al referendum sull'autonomia - espone in una nota il senatore di Forza Italia Marco Marin -, con la percentuale andata ben oltre il quorum, hanno vinto i Veneti."

"E ha vinto la democrazia" prosegue l'esponente azzurro.



"In un momento in cui la gente sempre più spesso rinuncia purtroppo ad esprimere il proprio voto il risultato raggiunto in Veneto è stato eccezionale" continua.

"I Veneti hanno ricordato a tutti quanto è importante e bella la democrazia" osserva.

"E il voto del popolo è la massima espressione della democrazia" precisa.



Conclude: "Nonostante ci sia stato chi ha cercato di togliere significato o peggio di svuotare il referendum di ieri il risultato sta lì a ricordare a tutti che quando il popolo 'parla' con il voto è obbligatorio ascoltarlo."