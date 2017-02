Lavoro di cittadinanza? Credibilità di Renzi pari a zero, dice Marin (Fi)

Marco Marin di Forza Italia sulla proposta di Renzi sul lavoro di cittadinanza.

"Matteo Renzi supera se stesso e lancia la sua ultima trovata: il lavoro di cittadinanza. Solo che la sua credibilità è oramai pari solo al suo essere legittimato a parlare di lavoro e cioè uguale a zero. Gli italiani infatti ricordano bene il suo Jobs Act che si è presto rivelato per quello che era veramente e cioè un flop act" afferma in un comunicato il senatore di Forza Italia Marco Marin.



Il rappresentante azzurro evidenzia in ultimo: "I numeri della disoccupazione in Italia, in particolar modo quella giovanile, sono infatti drammatici e Renzi nei suoi tre anni di governo ha già dimostrato di non saper fare nulla per cambiarli. Gli italiani hanno bisogno di altro. Per tornare a creare posti di lavoro servono politiche liberali e riformatrici ben lontane sia dall'assistenzialismo cronico del reddito di cittadinanza targato M5S che da queste proposte che sono tipiche dello statalismo tanto caro alla sinistra."