Debito pubblico: nel 2017 nuovo record. Altro che svolta, dice Marin (Fi)

Marco Marin di Forza Italia sull'aumento del debito pubblico.

"La commissione UE comunica che il debito pubblico italiano aumenterà ancora raggiungendo nel 2017 il 133.1%. Aumentano cioè i debiti che gravano sulle spalle di tutti gli Italiani" avverte in una nota Marco Marin, senatore di Forza Italia.



"Altro che cambio di verso come aveva annunciato l'ex premier Matteo Renzi. La realtà infatti è stata un'altra: con la sinistra al governo aumentano la spesa pubblica e il debito pubblico. Perché il PD e i suoi alleati hanno come stelle polari del loro agire lo statalismo e l'assistenzialismo cronico. Valori che sono l'esatto contrario di quello che serve, e soprattutto vogliono gli Italiani" sottolinea il parlamentare in conclusione.