Terzo Settore: riforma in Gazzetta Ufficiale. Di Maio (PD): più serietà e qualità

Marco Di Maio del PD sulla riforma del Terzo Settore.

"Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si completa un lungo percorso di lavoro attorno alla riforma del Terzo Settore che ha visto protagonista l'Italia del volontariato, del sociale, di chi opera a fianco dei più bisognosi, in un rapporto proficuo con le istituzioni che hanno avuto il merito di saper ascoltare e correggere molti aspetti. - commenta in una nota Marco Di Maio, deputato del PD - Norme importanti che favoriscono trasparenza, serietà e qualità, senza mortificare lo spirito di partecipazione e impegno che spinge ogni anno oltre 4 milioni di italiani a dedicare una parte del proprio tempo ad attività di volontariato e assicura un'occupazione lavorativa a circa 800mila persone".