Report: Fico cosa pensa delle minacce di Grillo a giornalisti?, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD contro Roberto Fico (M5S).

"Cosa ne pensano Roberto Fico e gli altri esponenti del M5S in prima linea nella difesa di Report di quando nel 2013, in occasione di una manifestazione a Catania, Beppe Grillo minacciava i giornalisti 'che ci si sono rivoltati contro' di fargli 'un c...così?'. - segnala in un comunicato il deputato del Partito Democratico Marco Di Maio - Sarebbe interessante saperlo visto che oggi si erigono a paladini della libertà e autonomia dell'informazione per salvare dalla chiusura un programma che nessuno, peraltro, vuole e ha chiesto di chiudere".



"E pensare che tra i giornalisti presi di mira allora, oltre Giovanni Floris, c'era anche la 'mamma' di Report Milena Gabanelli. Se quello di Renzi-Anzaldi è un nuovo 'editto bulgaro', un 'atto eversivo inaccettabile' da impedire con ogni mezzo compresa l'evasione del canone proposta dallo stesso Fico, che così ha dato prova del suo assoluto analfabetismo istituzionale, le minacce di Beppe Grillo cosa sono?", domanda infine.