Minori stranieri non accompagnari: legge li sottrati ai criminali, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD sulla legge sui minori stranieri non accompagnati.

"E' scontato dirlo, più difficile farlo: proteggere i minori è un dovere delle nostre coscienze e delle istituzioni" segnala in un comunicato Marco Di Maio, deputato del Partito Democratico, a seguito dell'approvazione della legge sui minori stranieri non accompagnati.



L'esponente dem comunica dunque: "Con la legge che abbiamo approvato oggi alla Camera per la prima volta vengono disciplinate con apposite norme le modalità e le procedure di accertamento dell'età e di identificazione dei minori non accompagnati che si trovano in Italia per le più svariate ragioni."



Conclude: "Si garantisce loro assistenza, protezione, accoglienza, rispetto dei diritti fondamentali: contro i criminali che, invece, approfittando del vuoto normativo e della fragilità di questi ragazzi li 'usano' per l'accattonaggio, la prostituzione, la tratta di esseri umani. Una legge di cui l'Italia deve andare orgogliosa."