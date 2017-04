M5S, Cassimatis: democrazia batte Grillo e Grande Fratello, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD sul caso Marika Cassimatis (M5S).

"A Genova la vera democrazia si afferma su quella del Grande Fratello. E' questa la lezione di oggi per i Grillo, i Casaleggio e la loro corte, ma non solo. Anche coloro che continuano a negare o sottovalutare i risvolti inquietanti di questo movimento, che si candida alla guida del Paese, devono avviare una seria riflessione" afferma in un comunicato Marco Di Maio, deputato del Partito Democratico, riflettendo sul ricorso vinto da Marika Cassimatis.



"Magari almeno rifiutando, ad esempio, il loro diktat sulle interviste tv senza contraddittorio" riferisce in conclusione l'esponente dem.