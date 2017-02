Lotta all'evasione: più 28% in un anno non ammette critiche, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio delò Pd sulla lotta all'evasione.

"Con il loro linguaggio oggettivo e inattaccabile, i numeri attestano che il cambio di passo sulle politiche fiscali sta dando i risultati che ci si aspettava: sull'evasione è stato stabilito un record, che migliora il primato già registrato nei due anni precedenti. - espone in un comunicato il deputato del Partito Democratico Marco Di Maio - Un incremento del gettito del 28% rispetto al 2015 rappresenta un risultato incontestabile".



"Se la strategia della trasparenza, della responsabilizzazione del cittadino, della semplificazione, di un impegno interno e internazionale sempre più stringente contro l'evasione ha portato risultati che pochi altri governi avevano raggiunto, significa che è quella giusta. - sottolinea - E su di essa bisogna continuare, lasciando perdere le ipotesi di incrementi di tasse e sostenendo un approccio collaborativo anziché vessatorio nei confronti del contribuente".



"In questo senso, le critiche che, nonostante tutto questo, vengono avanzate ci lasciano francamente perplessi. - conclude l'esponente dem - I numeri mettono a nudo tutta la loro goffa strumentalità. Il fatto che lo Stato sia riuscito a recuperare 19 miliardi di euro dalla lotta agli evasori, è una notizia che dovrebbe far piacere a tutti, senza distinzioni di colore politico."