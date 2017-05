Legge elettorale: no testo in Aula 29 maggio? Vogliono la palude, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD sulla legge elettorale.

"Il vero obiettivo di chi vuole rimandare la discussione sulla legge elettorale, opponendosi al rispetto del calendario previsto, è lasciare tutto così com'è: per poi lamentarsi tra qualche mese che non si cambiato nulla", sostiene in una nota Marco Di Maio, componente dell'ufficio di presidenza del gruppo PD alla Camera e della Commissione Affari costituzionali.

"La proposta avanzata dal Partito Democratico è una robusta, seria, e costituisce un'ottima base per l'esame dell'Aula garantendo un ottimo equilibrio tra governabilità e rappresentanza. - precisa - Non è più il tempo delle dilazioni e dei pretesti per non fare nulla. Chi si sottrae al lavoro sulla legge elettorale è solo perché, di fondo, coltiva il disegno di tenersi la palude".