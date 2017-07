Industria: così riparte anche lavoro e consumi, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD commenta i dati Istat sull'industria italiana.

"Il picco del fatturato e degli ordinativi certificato dall'Istat dimostra che l'Italia è ripartita" assicura in un comunicato il deputato del Partito Democratico Marco Di Maio.

"Le riforme volute dal PD stanno dando risposte alle imprese e alle famiglie; e questa non è una opinione ma ciò che mettono in luce i dati dell'Istituto di statistica" prosegue il parlamentare del PD.

"Se ripartono le imprese, riparte anche il lavoro e i consumi. - conclude - Anche oggi, dunque, abbiamo una conferma della bontà del lavoro fatto fin qui che intendiamo proseguire con la prossima legge di stabilità."