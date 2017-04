Evasione, recuperati 19 miliardi: strategia fiscale funziona, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD sulla lotta all'evasione fiscale.

"Il record nel recupero dell'evasione fiscale stabilito nel 2016 è una conferma inattaccabile che la rivoluzione delle politiche fiscali sta dando i suoi frutti. I 19 miliardi di euro di recupero dell'evasione sono risultato mai raggiunto dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta di un incremento del 28% rispetto al 2015 e del triplo rispetto al 2007. Non era mai successo prima d'ora. Tale primato ribadisce - dichiara in una nota il deputato del Partito Democratico Marco Di Maio -, questa volta in modo definitivo, che la strada della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione del cittadino, di un impegno interno e internazionale sempre più stringente contro l'evasione è quella giusta. Allo stesso tempo, i dati di oggi costituiscono la più clamorosa delle smentite per chi, per motivi puramente strumentali, ha messo in discussione la determinazione di governo e Parlamento nella lotta all'evasione."