Decreto fiscale: equo compenso per valorizzare professioni, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD sul decreot fiscale.

"Una norma giusta e di buon senso, che dimostra ascolto e considerazione nei confronti dei professionisti che a più voci avevano chiesto un riconoscimento del lavoro autonomo", dichiara in una nota il deputato del PD Marco Di Maio, dopo l'approvazione del decreto fiscale al Senato che include l'ampliamento del principio dell'equo compenso a tutte le professioni.



"E' una norma che tutela i professionisti, pericolosamente esposti alla totale svalutazione del proprio lavoro tanto più dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva espresso parere positivo al compenso simbolico di 1 euro bandito dal Comune di Catanzaro per realizzare il piano strutturale dell'ente" sottolinea il componente delle Commissioni Finanze e Affari Costituzionali.

"Per questo è stato molto significativo estendere questa norma oltre gli avvocati, ma a tutte le professioni ordinamentali che obblighi il rispetto di alcuni parametri nel rapporto della Pubblica amministrazione con i lavoratori autonomi", conclude.