Dati PIL invitano a proseguire riforme a sostegno crescita, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD commenta i dati postivi del PIL.

"L'andamento positivo del PIL - riporta in un comunicato Marco Di Maio, deputato del Partito Democratico -, migliore rispetto alle attese, conferma la bontà delle scelte compiute negli anni e nei mesi scorsi e deve incoraggiare tutti a proseguire sulle politiche di sostegno alla crescita che sono state avviate."



"E' la dimostrazione - informa infine l'esponente dem -, se ancora ce ne fosse bisogno, che le politiche di eccessivo rigore non bastano; servono misure espansive e serve un approccio che non sia orientato semplicemente al rigido rispetto degli 'zero virgola', ma guardi invece alle scelte di investimento, di redistribuzione, di sostegno alle fasce sociali più deboli che si possono e si devono attuare. Considerazioni e progressi di cui l'Europa non può non tenere conto."