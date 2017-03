Dati Istat su occupazione sono il risultato contrato dlele riforme, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del PD commenta i dati del mercato del lavoro 2016.

"L'impegno per contrastare gli effetti della grave crisi economica che ci ha colpito per anni comincia ad essere premiato da risultati concreti e ci stimola a continuare sulla strada delle riforme. Questo ci dicono i dati forniti dall'Istat con il livello di occupazione del 2016 - afferma in una nota il deputato del Partito Democratico Marco Di Maio -, il migliore dal 2009. Incrementi su tutte le fasce età e forte diminuzione degli inattivi sono elementi che confortano la nostra iniziativa riformista con la consapevolezza di chi sa guardare la realtà e non risparmierà energie per contrastare tutte le difficoltà ancora presenti nella nostra società."