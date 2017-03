Accordo Italia-Svizzera su scambio dati: per più trasparenza fiscale, dice Di Maio (PD)

Marco Di Maio del Pd sul nuovo accordo fra Italia e Svizzera sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

"Esprimiamo soddisfazione ed apprezzamento per il nuovo accordo fra Italia e Svizzera: va nella corretta direzione di una sempre maggiore trasparenza fiscale tra i due Paesi", dichiara in un comunicato Marco Di Maio, deputato del Partito Democratico.



"Allo stesso tempo è giusto sottolineare anche la bontà delle scelte sulla voluntary disclosure come strumento utile per riportare in Italia importanti risorse. - si precisa - Bene, dunque, il governo Gentiloni per la capacità di proseguire in questo importante lavoro in materia di accordi internazionali seguendo la strada avviata dal governo Renzi. Un percorso che sta producendo risultati senza precedenti nel recupero dell'evasione e che va rafforzato con una battaglia determinata per superare la concorrenza fiscale all'interno della stessa Unione europea".