Marco Carta, video: meno uno al "download" del nuovo singolo

Meno uno al nuovo singolo di Marco Carta, come annuncia il cantante sardo in un nuovo video pubblicato su Facebook. Ai fan, Marco Carta sottolinea che per ascoltare il nuovop brano bisogna avere ancora un po' di pazienza.

Manca ormai solo un giorno all'uscita del nuovo singolo di Marco Carta, che continua a pubblicare quelli che potrebbero essere indizi sul nuovo brano.



Su Facebook, il cantante sardo pubblica un nuovo video commentato con la scritta "meno uno". Nel video, Marco Carta tenta di preparare un caffè senza troppo successo, nella speranza che non sia quello che voleva offrire alla "sua signorina" nel brano "Dentro ogni brivido" perché altrimenti l'approccio sarebbe stato magari simpatico ma forse poco efficace.



Marco Carta, che scambia il tasto dell'espresso con quello del vapore, lascia intendere che bisogna avere ancora un po' di pazienza affinché sia raggiunta la temperatura adatta per la macchina del caffè, che la segnala "come un download". Il riferimento sembra abbastanza chiaro, quindi non resta che attendere il momento giusto per scaricare il nuovo singolo di Marco Carta.

Monia Manna

12/04/2017

