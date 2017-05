Marco Carta: viaggio misterioso "per un posto un po' lontano"

E' possibile preordinare il nuovo album di Marco Carta "Tieniti Forte", che dà la possibilità ai fan di scaricare subito il brano "Dalla Stessa Parte", secondo singolo estratto dopo "Il Meglio Sta Arrivando". Intanto, Marco Carta parte "per un posto un po' lontano".

Da oggi i fan di Marco Carta potranno preordinare su iTunes il nuovo album di Marco Carta "Tieniti Forte", e in attesa dell'uscita potranno ricevere subito in download il brano "Dalla Stessa Parte", secondo singolo estratto dopo "Il Meglio Sta Arrivando", che ha segnato la svolta dance del cantante sardo. Il brano "Dalla Stessa Parte" sarà disponibile anche in streaming su Apple Music.



Ma Marco Carta ha in serbo anche un'altra sorpresa. In un breve video, si vede Marco Carta che prepara "una bella valigia grande" perché oggi parte "per un posto un po' lontano".

Marco Carta lascia i suoi fan in sospeso, assicurando loro però che oggi manderà una foto come primo indizio per scoprire il perché di questo viaggio misterioso.