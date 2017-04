Marco Carta: svolta dance con "Il Meglio Sta Arrivando". Addio crooner?

Esce il nuovo singolo di Marco Carta dal titolo "Il Meglio Sta Arrivando", che anticipa l'album "Tieniti forte" che sarà pubblicato il 29 maggio. Il brano "Il Meglio Sta Arrivando" segna la svolta dance di Marco Carta, che dice addio alla sua anima da crooner.

In attesa del suo ritorno ad Amici (nel daytime di oggi), Marco Carta pubblica il link del suo nuovo singolo "Il Meglio Sta Arrivando", che segna la svolta dance del cantante sardo.



Ascoltando il brano, infatti, si scopre un Marco Carta meno melodico, più aggressivo e proprio per questo bisognerà vedere se la base dei fan si spaccherà in due dato che con questo nuovo singolo il cantante sembra voler accantonare la sua anima da crooner per sonorità che fanno battere il piedino (a cassa dritta).



"In questa giornata speciale, voglio regalarvi due anticipazioni" scrive poi su Facebook Marco Carta, rivelando che il suo nuovo album che uscirà il 29 maggio si chiamerà "Tieniti forte".



Ma oltre a pubblicare la cover della copertina, Marco Carta anticipa anche la tracklist del nuovo disco che comprenderà quindi i brani: "Il meglio sta arrivando"; "Dalla stessa parte"; "Niente di logico"; "Finiremo per volerci bene"; "Solamente la pelle"; "Senza rumore"; "La destinazione siamo noi"; "La fine del viaggio"; "Comunque vada"; "Dove il tempo non esiste"; "Fuggirò da te"; "Inviolabile".