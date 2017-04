Marco Carta: meno 2 al nuovo singolo, fresco di stampa come da video

Marco Carta continua il countdown che annuncia l'uscita del nuovo singolo, questa volta accompagnato da un video dove si vede una stampante che comincia a sputare fuori dei fogli.

Continua il countdown di Marco Carta. Giovedì 13 aprile, infatti, è in programma l'uscita del nuovo singolo del cantante sardo, come annunciato a ieri sopresa.



Su Facebook, oggi Marco Carta conferma che mancano "meno 2" giorni alla pubblicazione del brano, ma stavolta posta anche un video per i suoi fan ansiosi di ascoltare il nuovo singolo.



Nel video, si vede Marco Carta che gioca con il suo tablet a Super Mario, quando improvvisamente la stampante comincia a sputare fuori dei fogli. Cosa ci sarà scritto? Probabilmente il testo della canzone di prossima uscita. Il messaggio appare quindi chiaro: il nuovo singolo è ormai fresco di stampa.