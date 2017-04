Marco Carta annuncia "meno tre": nuovo singolo il 13 aprile

Come una sorpresa di Pasqua, Marco Carta su Facebook annuncia che mancano solo 3 giorni all'uscita del suo nuovo singolo. Stando a quanto scrive su Facebook, quindi, il brano dovrebbe uscire il 13 aprile.

"Qui in studio sono i giorni della rifinitura, dei piccoli ritocchi. Spostiamo virgole, limiamo suoni, viviamo di ascolti. Alla ricerca del nostro meglio" postava il 24 marzo su Facebook Marco Carta.



Il vincitore di Amici 2008 e Sanremo 2009, infatti, da tempo sta assicurando i suoi fan che è a lavoro per l'uscita del suo nuovo singolo. E l'attesa sembra essere quasi finita.



A sopresa, infatti, Marco Carta oggi su Facebook comincia il countdown. "Meno tre" scrive semplicemente il cantante, e nei commenti al post l'entusiasmo esplode. Il cantante sardo al momento non dà altre anticipazioni, e quindi non resta che attendere giovedì 13 aprile per ascoltare il nuovo brano dell'artista.



"Non so più amare", l'ultimo singolo pubblicato da Marco Carta risale ad un anno fa, ed anticipava l'album "Come il mondo" pubblicato un mese dopo.