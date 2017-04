Marco Carta: "Il meglio sta arrivando", ma dal 21 aprile. Singolo e poi album

Finita l'attesa per i fan di Marco Carta. Il cantante sardo annuncia la data d'uscita sia del nuovo singolo dal titolo "Il meglio sta arrivando" che del nuovo album.

"Il meglio sta arrivando" assicura Marco Carta, ma non ancora. Si scopre oggi infatti che il countdown iniziato 3 giorni fa era solo l'anticipazione dell'anticipazione dell'annuncio del nuovo singolo di Marco Carta.



Il nuovo brano infatti non sarà scaricabile da oggi come ipotizzato quando Marco Carta su Facebbok ha cominciato il conto alla rovescia. Da domani 14 aprile, comunque, il nuovo singolo dal titolo appunto "Il meglio sta arrivando" sarà in pre-order su iTunes.



Marco Carta su Facebook rivela infatti: "Finalmente posso gridarvelo: venerdì 21 aprile uscirà il mio nuovo singolo 'Il meglio sta arrivando'. - aggiungendo - Vi anticipo anche che il disco uscirà il 26 maggio, ma… un passo alla volta".