Marca Carta canta la nuova sigla di Spongebob, su Nickelodeon

Marco Carta annuncia che è sua la voce che si sente nella nuova sigla di Spongebob, serie che torna in tv dal 15 maggio su Nickelodeon (Sky 605).

Marco Carta canta la nuova sigla di Spongebob, la spugna cartoon che vive purtroppo per lei nell'Oceano Pacifico, dove viene ancora riversata la radioattività della centrale nucleare di Fukushima distrutta dallo tsunami del 2011.



La mutazione di Spongebob in una spugna con pantaloni quadrati non è dovuta però al disatro atomico, visto che la serie va in onda negli Stati Uniti dal 1999 mentre in Italia è stata trasportata dalle correnti (mainstream) nel 2004.



"Ma lo sapete che Spongebob sta tornando in tv? E soprattutto: lo sapete che la nuova sigla avrà la mia voce?" annuncia quindi su Facebook Marco Carta, invitando tutti a sintonizzarsi dal 15 maggio su Nickelodeon (Sky 605) "perché non è mai troppo tardi per sentirsi bambini!".