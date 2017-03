Testimoni di giustizia: pensare anche a famiglie del passato, dice FdI

Marcello Taglialatela, deputato di Fratelli d'Italia, sul provvedimento per i testimoni di giustizia.

"Finalmente è stata fatta chiarezza sulla differenza tra collaboratori e testimoni di giustizia. Chi ha avuto occasione, nel corso della propria attività politica, parlamentare, di incontrare persone che vengono sottoposte a queste misure di protezione sa il dramma personale e familiare che vivono e le enormi difficoltà alle quali sono costrette, anche da un punto di vista della vita comune i testimoni di giustizia", dichiara in una nota Marcello Taglialatela, deputato di Fratelli d'Italia, in merito al provvedimento approvato alla Camera.



"Il passo che viene compiuto è certamente importante. - spiega - Sarebbe stato altrettanto importante immaginare che fossero state considerate anche le condizioni che nel passato i soggetti hanno dovuto sopportare per la mancanza di una normativa adeguata".



"Da questo punto di vista, - chiarisce l'esponente di FdI - la bocciatura dei nostri emendamenti è stata una delusione anche per le tante famiglie che hanno sofferto condizioni di vita di grande difficoltà psicologica, materiale ed esistenziale. Tuttavia Fdi-An ha votato a favore di questa legge, per incoraggiare le persone vittime di estorsioni, violenze, intimidazioni a uscire allo scoperto per affrontare, al fianco dello stato, la criminalità. Ci siamo ancora una volta schierati dalla parte della legalità e della sicurezza, contro ogni forma di delinquenza che mortifica la nostra comunità e ne impedisce la crescita".