Pignoramento Comune Napoli: è governo a dover pagare debiti, dice Taglialatela (FdI)

"Non siano i cittadini di Napoli a pagare per i debiti contratti dal Commissario Straordinario dell'Irpinia per il terremoto del 1980, per lavori di ricostruzione affidati al ‘Consorzio Ricostruzione Otto'. Trovo negativo il mancato coinvolgimento da parte del sindaco Luigi de Magistris dei parlamentari napoletani. Noi di FdI per senso di responsabilità e di giustizia invece non ci sottraiamo alla difesa della nostra città" dichiara in una nota il deputato Marcello Taglialatela, che oggi rivolgerà al ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan un question time sull'atto di pignoramento al Comune di Napoli per una somma di 125 milioni di euro.



"Le somme richieste al Comune di Napoli - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - sono debiti maturati nel periodo in cui il concedente era lo Stato, e l'amministrazione ha più volte richiamato l'attenzione sulla necessità che il governo si faccia carico del debito per la quota di sua competenza, pari a circa il novanta per cento del totale".



"La crisi di liquidità - aggiunge - determinata dalla notifica dell'atto di pignoramento come prima conseguenza ha fatto sì che la tesoreria comunale ha sospeso tutti i pagamenti, compresi quelli per i fornitori, e sono a rischio anche gli stipendi dei dipendenti".



"Ci auguriamo per il bene di Napoli e dei napoletani - conclude Taglialatela - che il ministro Padoan si adoperi per trovare una soluzione equa e che non penalizzi un'amministrazione non responsabile per ciò che è accaduto".