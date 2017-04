Campania: Lorenzin indaghi su lavori internali nella sanità pubblica, dice FdI

Marcello Taglialatela di Fratelli d'Italia sul lavoro interinale nella sanità pubblica.

"La vergogna del lavoro interinale nella sanità pubblica dev'essere cancellata. Per questo auspichiamo che il ministro Beatrice Lorenzin voglia fare un'ispezione per censire e stroncare il ricorso a queste pratiche di copertura dei posti che hanno determinato una fuga dei nostri professionisti in altre regioni", dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Marcello Taglialatela, a seguito delquestion time al ministro della Salute.



"La Campania - ha ricordato Taglialatela - è quella che ha sfruttato di più questa tipologia di lavoratori, determinando l'immissione nella rete ospedaliera di personale reclutato, in alcuni casi, secondo modalità clientelari. A oggi, nonostante lo sblocco del turn over e le direttive regionali del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Campania, si continuano a bandire o prorogare gare d'appalto per lavori a somministrazione".



"Eppure - viene osservato - con il decreto del commissario ad acta era stato stabilito che le aziende sanitarie 'dovranno rispettare pedissequamente le procedure di reclutamento indicate nella circolare presidenziale n. 1824 del 15 aprile 2014, avendo cura di evitare di mettere in atto procedure diverse dall'indizione di pubblici concorsi, precedute, per ritenuti casi di urgenza, dall'indizione di avvisi pubblici, e di non ricorrere a forme alternative di reclutamento".



"L'assunzione di personale medico e infermieristico, che potrebbe verificarsi attingendo alle vigenti graduatorie di concorsi già svolti - ha concluso l'esponente di FdI - comporterebbe un minor costo di circa il 30 per cento rispetto al lavoro in somministrazione. Serve decisamente un cambio di rotta per ripristinare la legalità, la meritocrazia, la trasparenza".