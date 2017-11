Stalking: non fu PD ad introdurre reato ma vuole solo smantellarlo, dice Carfagna

Mara Carfagna di Forza Italia sullo stalking.

"L'atteggiamento della sinistra sull'inserimento dello stalking tra i reati estinguibili a pagamento è surreale" riflette in una nota Mara Carfagna, deputata di Forza Italia.

"Prima hanno commesso l'errore, poi lo hanno negato e minimizzato ed adesso giocano a chi fa prima nell'intestarsi la correzione della norma" prosegue l'ex ministro delle Pari opportunità.



"Forza Italia ha depositato la sua proposta di legge a luglio - evidenzia -, ma l'unica cosa che ci interessa è che questo scempio venga eliminato dal quadro legislativo italiano."

"In ogni caso la vera differenza è una sola: noi abbiamo introdotto il reato di atti persecutori - dichiara in conclusione -, loro lo stanno smantellando in tutti i modi."