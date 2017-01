Disoccupazione: con Jobs Act mercato del lavoro è stato dopato, dice Carfagna

"Il 39,4% di disoccupazione giovanile a novembre con un incremento dell'1,8% deve far riflettere e deve innescare un ragionamento e un'autocritica da parte del governo. I giovani sono tra le fasce più penalizzate, tra quelle più sfruttate e soprattutto sono i più scoraggiati" scrive in una nota la deputata di Forza Italia Mara Carfagna.



"Applicare la politica dei bonus - commenta inoltre la componente della Commissione Affari Esteri -, dopare il mercato del lavoro è stato un errore colossale e ora tutte le conseguenze stanno implacabilmente emergendo."



Rivela quindi: "Serve un cambio di rotta, lo diciamo da tempo." "Basta con i bonus, si lavori ad una concreta riduzione del costo del lavoro e ci si concentri seriamente sui giovani perché loro sono il nostro futuro" rende noto in conclusione.