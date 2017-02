Disabili: governo respinge proposta su trasporto e assistentato scolastico, dice Carfagna

Mara Carfagna di Forza Italia sul problema del trasporto degli alunni disabili.

"Tutto questo dimostra che è necessario un maggior impegno da parte dello Stato, ma dimostra anche un'incapacità di alcuni enti locali nel far fronte a tali esigenze" segnala in una nota la deputata di Forza Italia Mara Carfagna, commentando il fatto che a Napoli "circa 1000 alunni diversamente abili da settembre non sono messi nelle condizioni di frequentare la scuola perché il Comune non riesce a far fronte alle spese relative al loro trasporto e assistentato".



L'ex ministro per le Pari opportunità ha presentato un emendamento al dl Mezzogiorno per sollevare la questione del trasporto e dell'assistentato scolastico per gli alunni con disabilità



"Dato il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che sono in gioco, la problematica, ed una sua eventuale soluzione, non può essere affrontata solo ad un livello locale" sottolinea infatti la componente della Commissione Affari Esteri.



"Per questo abbiamo chiesto che Parlamento e Governo se ne facciano carico. - conclude - Ci rammarica però constatare un atteggiamento di chiusura, alle nostre istanze, da parte dell'esecutivo che ha deciso di respingere l'emendamento in cui chiedevamo di introdurre trasporto ed assistentato scolastico per gli alunni diversamente abili tra le aree prioritarie d'intervento del Fondo per le non autosufficienze".