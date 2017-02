Da governo ok a legge per tutela orfani da femminicidio, dice Carfagna (Fi)

"Una piccola, ma significativa, battaglia di civiltà è stata vinta. Una battaglia grazie alla quale gli orfani di crimini domestici potranno ottenere assistenza e tutela da parte dello Stato. - comunica la deputata di Forza Italia Mara Carfagna - E' stata approvata la nostra proposta per garantire loro, attraverso una dotazione apposita di 2 milioni di euro annui, assistenza medica e psicologica, esenzione sanitaria e farmaceutica, borse di studio ed un percorso di orientamento e formazione professionale. Abbiamo anche ottenuto che tutti vengano ammessi al gratuito patrocinio e che venga, in una procedura di affido, privilegiata la continuità affettiva con i parenti fino al terzo grado, ma anche quella tra fratelli."



Espone in ultimo: "Gli orfani da femminicidio, in Italia più di 1.600, sono orfani speciali, particolarmente fragili, che hanno bisogno di aiuto e supporto. Pensando a loro a febbraio 2016 avevamo presentato una proposta di legge che però non è stata mai neanche calendarizzata in Commissione affari sociali della Camera. Sempre pensando a loro abbiamo trasformato la nostra pdl in emendamenti alle legge di bilancio, senza però avere riscontro. Oggi il governo ha finalmente accolto la nostra proposta e, anche se nulla potrà lenire il dolore e le sofferenze di questi orfani, finalmente lo Stato dimostra di voler essere al loro fianco."