Crollo natalità: basta bonus ma azioni strutturali nel tempo, dice Carfagna (Fi)

Mara Carfagna di Forza Italia sul crollo della natalità in Italia.

"L'Italia non è un Paese per bimbi" espone in una nota Mara Carfagna, deputata di Forza Italia, commentando il crollo della natalità attestato dall'Istyata anche per il 2016.



"Sempre meno nascite nel nostro Paese ed un saldo in negativo tra natalità e mortalità" prosegue la parlamentare azzurra.



"Speriamo che chi governa, da ormai quasi 5 anni, comprenda finalmente che bisogna smetterla con le azioni spot e con i bonus una tantum alle neo-mamme, che danno solo un aiuto nell'immediato, e che bisogna iniziare a studiare azioni strutturali e prolungate nel tempo", sottolinea l'ex ministro per le Pari Opportunità.



"Politiche per le famiglie volte ad incentivare seriamente la natalità ed una rete di asili nido degna di questo nome - diffonde in conclusione -, sono solo alcuni esempi di quello che uno Stato dovrebbe fare per tentare di far tornare agli italiani il desiderio, e la possibilità, di mettere serenamente al mondo dei figli."