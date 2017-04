Staminali: un centro d'eccellenza è a Modena, ricorda Ghizzoni (PD)

Manuela Ghizzoni del PD sulla ricerca sulle cellule staminali.

"La ricerca richiede sì risorse, ma anche tempo e competenze. Le scorciatoie - in questo ambito, come in tanti della nostra vita - non portano a nulla che abbia davvero valore. L'utilizzo potenziale delle cellule staminali per aggredire malattie fino ad ora senza cura è un campo che si sta cominciando ad esplorare e l'Italia è tra i protagonisti a livello mondiale" sottolinea Manuela Ghizzoni del PD, commentando l'arresto di Davide Vannoni, padre del metodo Stamina.



"Modena - forse troppo spesso lo dimentichiamo - ha un centro di assoluta eccellenza: è il Centro di medicina rigenerativa legato alla nostra università. Michele De Luca e Graziella Pellegrini sono i due scienziati che, primi al mondo, hanno registrato un medicinale a base di cellule staminali oggi usato per riparare ustioni della cornea" sottolinea quindi l'esponente dem.