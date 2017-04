Fake news sorella Boldrini: inqueta quanti credano a bufale, dice Ghizzoni (PD)

Manuela Ghizzoni del PD commenta la fake news sulla sorella di Laura Boldrini.

"Qualche settimana fa è capitato alla nostra europarlamentare Cecile Kyenge, che continua ad essere il bersaglio di morbosi inventori di falsità: in rete, è stata immessa l'immagine di una cantante spacciandola per la figlia, rea di guadagnare uno stipendio stellare alla faccia dei tanti che non arrivano a fine mese. Una enorme bugia ma, come sempre, a seguire, valanghe di condivisioni e commenti al vitriolo contro la 'casta' dei politici e tutti i loro familiari. Ora gli 'sciacalli' della Rete hanno preso di mira - per l'ennesima volta - la presidente della Camera Laura Boldrini, usando l'immagine di un'attrice americana spacciata come la sorella con interessi economici nel campo dell'assistenza e accoglienza dei migranti" denuncia la deputata del PD Manuela Ghizzoni, vicepresidente della Commissione Cultura.



"Oggi, Laura Boldrini ha dovuto e voluto precisare che la sua unica sorella è morta anni fa per malattia e si occupava di restauro. - sottolinea - La fake news infestano il web, ma quello che inquieta è la quantità di utenti che continua a condividere automaticamente, a commentare ferocemente e a bersi qualsiasi bufala".