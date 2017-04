Con decreti attuativi Buona Scuola stop precariato docenti, dice Ghizzoni (PD)

Manuela Ghizzoni del PD sui decreti attuativi della Buona Scuola.

"Un cambio di paradigma, una svolta talmente sostanziale da imporre di prendersi il tempo necessario per esaurire la situazione pregressa e avviare in maniera ordinata la nuova fase" comunica la deputata del Partito Democratico Manuela Ghizzoni, commentando i decreti attuativi della Buona Scuola.



"Il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo degli insegnanti della scuola secondaria, attuativo della delega della legge 10, accogliendo le proposte formulate dalla Commissione Cultura tese a chiarire, in particolare, le diverse fasi del nuovo percorso e ad introdurre modifiche sostanziali al regime transitorio, maturate nel corso della fase di ascolto di enti, associazioni, esperti, organizzazioni sindacali", spiega.