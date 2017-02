Omicidio Luca Varani: 30 anni a Manuel Foffo ma cadono aggravanti

Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni di carcere, con rito abbrevito, per l'omicidio di Luca Varani. Disposto il rinvio a giudizio per Marc Prato, il cui processo inizierà il 10 aprile. Per entrmabi però cadono le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, contestati dall'accusa.

Prima condanna per l'atroce omicidio di Luca Varani, il giovane 23enne ucciso il 4 marzo scorso in un appartamento di Igino Giordani a Roma.



Manuel Foffo, che ha scelto il giudizio con rito abbrevaito, è stato condannato alla pena massima di 30 anni. Marc Prato ha invece scelto il rito ordinario, ed oggi il gup ne ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo contro Marc Prato dovrebbe iniziare il 10 aprile prossimo.



A far discutere però il fatto che sia per Manuel Foffo che per Marc Prato cadono le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, contestati dall'accusa.



Eppure, stando a passate ricostruzioni degli interrogatori, Manuel Foffo avrebbe confessato che con Marc Prato avevano "parlato tutta la notte" di uccidere una persona. Luca Varani sarebbe stato poi scelto a caso come vittima sacrificale, tanto che una volta arrivato nell'appartamento in via Igino Giordani è stato drogato con un "cocktail corretto". Poi è iniziato il martirio, con Luca Varani colpito ben 107 volte tra pugnalate e martellate perché "non voleva morire", come avrebbe raccontato Manuel Foffo.



Al contrario, Marc Prato scarica la responsabilità del delitto su Manuel Foffo, e ai magistrati avrebbe confessato solo di aver "contattato Varani perché con Manuel avevamo deciso di mettere in atto un gioco erotico e una violenza sessuale".



Ed infatti quando il gip convalidò l'arresto per Manuel Foffo e Marc Prato oltre ad evidenziare le "importanti divergenze" nei racconti fatti dai due sottolineò che ci fu una "fredda ideazione, pianificazione ed esecuzione di un omicidio efferato preceduto da sevizie e torture, senza altro movente se non quello apparente di appagare un crudele desiderio di malvagità".