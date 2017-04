Mafia Capitale: appalti come fette di caciotta. Chiesti 28 e 26 anni per Carminati e Buzzi

La Procura di Roma chiede nel processo su Mafia Capitale 28 e 26 anni di carcere rispettivamente per Massimo Carminati, ritenuto capo dell'associazione mafiosa, e Salvatore Buzzi, ras delle Cooperative.

Ultime battute nel processo su Mafia Capitale. Al termine della requisitoria, il procuratore aggiunto Paolo Ielo della Procura di Roma ha infatti chiesto 28 e 26 anni di carcere rispettivamente per l'ex Nar Massimo Carminati ed il ras delle Cooperative Salvatore Buzzi. Carminati è ritenuto dalla procura il capo e l'organizzatore dell'associazione mafiosa, nonché classificato come "delinquente abituale'".



Chiesti poi in particolare 19 anni e 6 mesi per Luca Gramazio, ex consigliere prima del Comune di Roma e poi della Regione Lazio, e 21 anni per Franco Panzironi, ex Ad di Ama. Gli imputati a processo sono in tutto 49, ed a 19 di questi è stato contestato il reato di associazione di stampo mafioso.



"Gli appalti della pubblica amministrazione sono stati gestiti come fette di una caciotta, un qualcosa da spartire e non certo facendo attenzione al bene comune" sostiene infatti il procuratore.