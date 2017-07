Libera: sentenza su Mafia Capitale lascia perplessi. Roma ha ferite profonde

L'associazione Libera guidata da don Ciotti commenta la sentenza del processo du Mafia Capitale, dove è caduta l'accusa di associazione mafiosa: "Ci lasci perplessi. Corruzione a Roma ha inquinato e condizionato il tessuto sociale, politico ed economico".

"Una sentenza che va rispettata ma che ci lasci perplessi, attendiamo di leggere le motivazioni" dichiara in una nota l'associazione Libera guidata da don Ciotti, commentando le condanne al processo su Mafia Capitale. I giudici del Tribunale di Roma, infatti, hanno fatto cadere per gli imputati il reato di associazione mafiosa.

"Abbiamo sempre detto durante il processo che eravamo davanti a presenze corruttive rafforzate da condotte mafiose e il non riconoscere il reato associativo ci lascia perplessi, siamo davanti una lettura diversa del contesto e del compendio probatorio. - sottolinea Libera - Le carte processuali e le intercettazioni trascritte, al di là della sentenza, raccontano di una Capitale con ferite profonde, dove la corruzione, il mercimonio della cosa pubblica, una criminalità violenta e predatoria, ha inquinato e condizionato il tessuto sociale, politico ed economico".



"Noi continueremo a mantenere alta la guardia sul tema delle mafie e della corruzione e tenere accesi i riflettori sul proseguo del processo consapevoli che le presenze mafiose e i fenomeni di corruzione , che interessano questo territorio come ormai la maggior parte delle zone del Paese, si contrastano con la repressione e gli strumenti giudiziari, ma il primo e imprescindibile strumento rimane il risveglio delle coscienze, l'orgoglio di una comunità che antepone il bene comune alle speculazioni e ai privilegi, contrastando in tutte le sedi la criminalità organizzata e i suoi complici" conclude l'associazione.