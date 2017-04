Marco Masini e Bianca Atzei con Gigi D'Alessio a Made in Sud

Ospiti musicali di Made in Sud Marco Masini e Bianca Atzei, in onda martedì 4 aprile su Rai2.

"Nuovo appuntamento con la comicità di Made in Sud, che per questa settimana ritorna martedì 4 aprile alle 21.20 su Rai2. Marco Masini e Bianca Atzei, si uniranno a Gigi D'Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci e al gruppo di artisti del programma, per una nuova puntata all'insegna del divertimento e della musica, in onda dall'Auditorium del Centro di produzione Rai di Napoli" viene rivelato in una nota dalla tv di Stato.



"In questo appuntamento si ritroveranno Paolo Caiazzo con il suo pungente e critico Tonino Cardamone - diffonde infine la Rai -, il prof. Fischetti che lancerà un nuovo tema per lo spazio twitter e Marco Bazzoni, una delle novità di questa edizione. Non mancheranno le esibizioni di Gino Fastidio, nelle vesti del barbone della terra dei fuochi, del tatuatore Sbaglio, Mino Abbacuccio e degli Arteteca alle prese con una nuova avventura. Made in Sud è un programma realizzato dal Centro di produzione di Napoli in collaborazione con Tunnel produzioni."