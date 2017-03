Giovanni Allevi: duetto con Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri a Made in Sud

Torna l'appuntamento con Made in Sud, in onda martedì 21 marzo su Rai2.

"Divertimento assicurato con le new entry di Made in Sud: Alessandro Di Carlo, Marco Bazzoni e Antonio D' Ausilio che con i comici storici del live show Paolo Caiazzo, I ditelo voi, gli Arteteca e tutti gli altri, sono su Rai2 martedì 21 marzo alle 21.20, insieme a Gigi D'Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci" scrive in una nota la tv di Stato.



"Gli ospiti musicali di questa seconda puntata sono il maestro Giovanni Allevi, che si esibirà in un virtuoso duetto con Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri che presenterà un suo nuovo brano. Non mancheranno le musiche del dj Frank Carpentieri a sottolineare il ritmo frenetico dello show e i twitter del prof. Enzo Fischetti" precisa infine la Rai.