Ermal Meta canta in coppia con Gigi D'Alessio a Made in Sud

Al via la nuova edizione di Made in Sud. Primo ospite di Gigi D'Alessio sarà Ermal Meta, in onda martedì 14 marzo su Rai2.

"Da Napoli a tutta Italia: con l'arrivo di una stella della canzone italiana nel mondo come Gigi D'Alessio - affiancato da Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci - la travolgente comicità di 'Made in Sud' allarga i propri confini per dodici puntate - prodotte da Rai2 in collaborazione con la Tunnel produzioni - in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli da martedì 14 marzo alle 21.20" viene annunciato attraverso una nota.



"Al 'timone' del programma arriva, dunque, un napoletano doc capace di farsi sentire da Nord a Sud. E Gigi D'Alessio lo farà portando nel programma la musica e i suoi grandi successi, i duetti insieme a ospiti importanti, le novità del suo repertorio. Senza dimenticare il fil rouge della comicità di 'Made in Sud'. - si precisa - L'ospite musicale della prima puntata è Ermal Meta, il cantautore albanese classificatosi al terzo posto all'ultimo Festival di Sanremo con 'Vietato morire'."



"Perchè, come sempre, la struttura portante del programma sarà costituita dai comici: quelli che il pubblico ha imparato a conoscere ed amare da anni come Arteteca, Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Nello Iorio, Gino Fastidio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, Maria Bolignano, Mino Abbacuccio, ma anche nuovi nomi, prestigiosi e provenienti non necessariamente dalle aree del Sud Italia come Marco Bazzoni, Alessandro Di Carlo e Antonio D'Ausilio. - si specifica - E non mancheranno alcuni debutti assoluti sul piccolo schermo".



"Ulteriore novità dell'edizione 2017, una super band di 8 elementi che suonerà ogni sera dal vivo, mentre i contrappunti musicali dalla console, che daranno ritmo all'intera serata e ai comici saranno, come da tradizione, a cura di Frank Carpentieri. Completa il cast di quest'anno un balletto costituito da 8 elementi agli ordini del coreografo Filippo Mainini. Una edizione rinnovata che resta però fedele alle caratteristiche che negli anni precedenti hanno decretato il successo dello show ma che allo stesso tempo cerca novità importanti per garantire sorpresa, curiosità e contenuti", viene concluso.