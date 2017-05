Enzo Avitabile è Made in Sud: sul palco con Gigi D'Alessio

"Nuovo appuntamento con 'Made in Sud', lo show di Rai2, in onda questa settimana martedì 16 maggio alle 21.20. Gigi D'Alessio con Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, i comici storici del live show Paolo Caiazzo, I Ditelo voi, gli Arteteca e tutti gli altri, ospiteranno il sassofonista Enzo Avitabile, che si è aggiudicato il David di Donatello 2017 come miglior musicista e l'artista napoletano Rosario Miraggio. - viene anticipato in una nota - Non mancheranno i monologhi di Ciro Giustiniani e Alessandro Di Carlo, oltre alle divertenti incursioni del medico di Made in Sud, Nello Iorio, con le sue surreali ricette. A sottolineare il ritmo frenetico dello show le musiche del dj Frank Carpentieri i twitter del prof. Enzo Fischetti".