Anna Tatangelo con Gigi D'Alessio a Made in Sud, omaggio a Renato Carosone

Nuova puntata di Made in Sud, in onda mercoledì 12 aprile su Rai2.

"Nuovo appuntamento con lo show di Rai2, questa settimana in onda mercoledì 12 aprile alle 21.20, condotto da Gigi D'Alessio, con Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.



"Insieme ai comici storici del live show, Paolo Caiazzo, I Ditelo voi e gli Arteteca, l'ospite musicale sarà la cantante Anna Tatangelo. Al centro della puntata un omaggio di Gigi D'Alessio al grande musicista napoletano Renato Carosone" prosegue la Rai.



"Non mancheranno i monologhi di Ciro Giustiniani e Alessandro Di Carlo - si descrive ancora -, oltre alle divertenti incursioni del medico di Made in Sud, Nello Iorio, con le sue surreali ricette."



"A sottolineare il ritmo frenetico dello show le musiche del dj Frank Carpentieri e i commenti via twitter del Professor Enzo Fischetti. Made in Sud è un programma realizzato dal Centro di produzione di Napoli in collaborazione con la Tunnel produzioni. Gli autori del programma sono Nardo Mormone e Paolo Mariconda, la regia è di Sergio Colabona" si espone in ultimo.